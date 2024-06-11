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С начала года жители Подмосковья оформили 200 тысяч социальных карт

Выдача и замена социальных карт жителя Московской области стала второй по популярности услугой на региональном портале. С января за ней обратились более 200 тыс. раз. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Соцкарта жителя Московской области предоставляет бесплатный проезд на общественном транспорте, скидки в некоторых магазинах и аптеках.

Еженедельно услугу по выдаче и замене соцкарт оформляют порядка 10 тыс. жителей. Получить социальную карту могут представители льготных категорий: пенсионеры, члены многодетных семей, инвалиды и др.

Предзаполненное заявление поступает льготникам автоматически в личный кабинет на региональном портале. Пользователю нужно только проверить свои данные и отправить заявку. Кроме того, оформить услугу можно в мобильном приложении «Добродел».

На региональном портале доступно более 370 услуг и функций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.