С начала года в Орехово-Зуевском лесничестве убрали 866 рекламных табличек

Во время недавнего патрулирования сотрудники Анциферовского участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» рядом с садовыми товариществами «Лесная поляна», «Компрессор» и «Солнышко» убрали размещенную на деревьях лесного фонда рекламу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также незаконная рекламная табличка была демонтирована в Ликинском участковом лесничестве — вблизи деревни Коротково.

Размещение рекламы на деревьях в лесу является административным правонарушением. Согласно ст. 8.28 КоАП РФ, за такие действия предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 3 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц — от 200 000 до 300 000 рублей.

«Патрулируя, мы нередко сталкиваемся с таким варварским отношением к природе. Недобросовестные предприниматели, которые рекламируют свои услуги незаконным способом, портят облик леса и вредят деревьям. Просим граждан не размещать объявлений и табличек на территории лесного фонда. Давайте сохраним лес чистым, здоровым и безопасным», — сказал старший участковый лесничий Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Вячеслав Соляков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.