С начала года с территории Орехово-Зуевского лесничества убрали 196 куб м мусора

Сотрудники Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» ведут постоянный контроль и очистку лесных территорий от несанкционированных навалов мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С начала года с территории лесного фонда вывезено 196 куб. м бытового и строительного мусора, из которых 22 куб. м ликвидированы силами лесничих в рамках субботников.

К примеру, в Куровском участковом лесничестве убрано 4 свалки общим объемом 11 куб. м строительных и бытовых отходов.

В Анциферовском участковом лесничестве устранены 10 несанкционированных свалок объемом 4,5 куб. м.

На территории Абрамовского участкового лесничества ликвидировано 10 свалок, общий объем мусора составил почти 29 куб. м.

«Призываем граждан бережно относиться к природе, не оставлять мусор в лесу, своевременно утилизировать отходы в специально отведенных для этого местах. Напоминаем, что за нарушение правил санитарной безопасности в лесах по ст. 8.31 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа: на граждан — в размере до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 500 тыс. рублей», — сказала инженер организации лесной охраны Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Ирина Клочкова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.