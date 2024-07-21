С начала года приложение «Моя Москва» скачали более 700 тыс раз

Свыше 700 тыс. человек скачали мобильное приложение «Моя Москва» в I полугодии текущего года. Это на 8% больше, чем за аналогичный показатель 2023 года, сообщается на сайте мэра Москвы.

Сервис позволяет быстро оплатить счета, посмотреть, что задали ребенку в школе, записаться в поликлинику и решить другие задачи.

«Приложение „Моя Москва“ становится все более востребованным у пользователей, которые ценят удобный доступ к городским сервисам и возможность решать разные бытовые задачи в любое время», — сказал замруководителя департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

Он подчеркнул, что с начала года активная аудитория городского приложения выросла до 1,2 млн пользователей в месяц. В прошлом году им ежемесячно пользовались около 1 млн человек.

Мобильное приложение «Моя Москва» запустили в 2019 года. С этого времени его скачали более 6,6 млн человек, а сервисами воспользовались свыше 89 млн раз. Самым востребованным сервисом приложения остается просмотр информации о домашних заданиях ребенка.