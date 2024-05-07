С начала года число предпринимателей в Московской области увеличилось на 32,7%

В первые три месяца 2024 года наибольший прирост по числу предпринимателей, открывших новый бизнес в Московской области, показали операции в сферах персональных услуг (+67%), торговли транспортом (+61%) и общепита (+59%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Суммарно половина новых бизнесов была запущена 36-55-летними россиянами — 54%, еще 37% — предпринимателями до 35 лет и 9% предпринимателями старше 56 лет.

«Московская область стала лидером по числу бизнесов, открытых в первом квартале 2024 года на территории работы Среднерусского банка Сбербанка — число новых предпринимателей увеличилось на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Малый и средний бизнес очень важен для экономики, и мы активно поддерживаем предпринимателей, предлагая им целый спектр услуг — от бессрочных бизнес-карт до льготного кредитования», — сказал Сергей Кузнецов, заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка.

В ходе исследования была изучена динамика регистраций 3,2 тыс. ИП и ООО через онлайн-сервис Деловой среды «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» в 2024 году, где на долю ИП пришлось 91%, ООО — 9%. Для исключения эффекта низкой базы были рассмотрены регионы и сферы, в которых россияне зарегистрировали больше 1000 бизнесов.

«Наибольший прирост числа бизнесов в первом квартале 2024 года мы зафиксировали в Ставропольском крае. Здесь появилось на 100% больше новых предпринимателей. На втором месте оказался Краснодарский край, число субъектов малого бизнеса тут увеличилось на 48%. В абсолютных значениях больше всего бизнесов было открыто в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ростовской области», — добавил Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда».

В абсолютном выражении самым популярным видом бизнеса, которыйпредприниматели регистрировали в прошлом году, стала розничная торговля.Затем идут пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, операции снедвижимостью и строительство, общепит, персональные услуги, торговляавтомобилями и мотоциклами, а также их ремонт, IT.