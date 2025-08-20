С начала года БТИ Подмосковья в регионе подготовило более 4 тыс межевых планов
С 1 марта этого года в России вступил в силу запрет на распоряжение земельными участками, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о местоположении их границ, то есть без межевания земельного участка нельзя совершить сделку купли-продажи, дарения или раздела, даже если земля находится в собственности много лет. Определение границ и площади участка или межевание осуществляет кадастровый инженер. Так, с начала текущего года специалистами БТИ Московской области кадастровые работы проведены в отношении более 4 тыс. земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
«В целях уточнения границ и площади земельного участка проводится межевание, по результатам которого изготавливается межевой план. Он необходим в самых разных ситуациях: от образования нового участка или перераспределения и до оформления любых сделок с землёй, будь то купля-продажа, дарение или наследование. Зарегистрировать право на участок без точных границ не получится, Росреестр приостановит сделку до исправления ситуации. И это безусловный риск. Поэтому важно для каждого собственника ещё до проведения какой-либо сделки убедиться в том, что границы участка действительно установлены на местности, а сведения о них содержатся в ЕГРН, а если нет, прибегнуть к услугам кадастрового инженера. Кроме того, по новым правилам, на участках без проведенного межевания теперь нельзя поставить на кадастровый учет дома, иные постройки или оформить на них права собственности», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
Проверить статус участка можно двумя способами.
Способ 1: выписка из ЕГРН
- заказать в МФЦ или на сайте Росреестра
- изучить данные о правах на участок
- если границы не установлены, в документе будет отметка: «Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства»
Способ 2: публичная кадастровая карта
- найти участок на pkk.ru по адресу или кадастровому номеру
- если в описании указано «Без координат границ» или площадь отмечена как декларированная, значит, границы не зафиксированы
Что необходимо выполнить пошагово, если межевание еще не проведено:
1. Подготовить документы
Для межевания понадобятся:
- свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН
- паспорт владельца
- нотариальная доверенность (если межевание делает представитель)
- любые документы, в которых ранее указывались границы участка
2. Заключить договор на подготовку межевого плана
Межевание выполняет кадастровый инженер, который должен состоять в СРО (саморегулируемой организации).
- заключить договор с инженером или специализированной организацией
- проверить специалиста в Государственном реестре кадастровых инженеров на сайте rosreestr.gov.ru
3. Проконтролировать работу инженера
Кадастровый инженер обязан:
- собрать данные об участке и соседних территориях
- уведомить соседей (их права могут быть затронуты)
- определить границы участка на местности и оформить акт согласования границ
- провести геодезическую съемку и вычислить точную площадь участка
- подготовить чертеж участка со всеми границами
Важно! Если соседей не уведомить, межевание могут оспорить
4. Получить межевой план, который нужно подать в Росреестр
На основании плана можно:
- поставить участок на кадастровый учет
- внести уточненные границы в ЕГРН
После регистрации данные появятся на публичной кадастровой карте
В каких еще случаях необходимо межевание
Процедура обязательна, если планируется:
- разделить участок или объединить несколько участков
- узаконить площадь или уточнить границы объекта, например из-за разногласий с соседями
- восстановить границы, которых нет на генплане (актуально для участков в СНТ)
- взять ипотеку для покупки участка, строительства дома. Так шанс получить кредит выше
Заказать услугу по подготовке межевого плана можно на официальном сайте БТИ Московской области и в окнах БТИ в МФЦ.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.
«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.