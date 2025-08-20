С начала года БТИ Подмосковья в регионе подготовило более 4 тыс межевых планов

С 1 марта этого года в России вступил в силу запрет на распоряжение земельными участками, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о местоположении их границ, то есть без межевания земельного участка нельзя совершить сделку купли-продажи, дарения или раздела, даже если земля находится в собственности много лет. Определение границ и площади участка или межевание осуществляет кадастровый инженер. Так, с начала текущего года специалистами БТИ Московской области кадастровые работы проведены в отношении более 4 тыс. земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

«В целях уточнения границ и площади земельного участка проводится межевание, по результатам которого изготавливается межевой план. Он необходим в самых разных ситуациях: от образования нового участка или перераспределения и до оформления любых сделок с землёй, будь то купля-продажа, дарение или наследование. Зарегистрировать право на участок без точных границ не получится, Росреестр приостановит сделку до исправления ситуации. И это безусловный риск. Поэтому важно для каждого собственника ещё до проведения какой-либо сделки убедиться в том, что границы участка действительно установлены на местности, а сведения о них содержатся в ЕГРН, а если нет, прибегнуть к услугам кадастрового инженера. Кроме того, по новым правилам, на участках без проведенного межевания теперь нельзя поставить на кадастровый учет дома, иные постройки или оформить на них права собственности», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Проверить статус участка можно двумя способами.

Способ 1: выписка из ЕГРН

заказать в МФЦ или на сайте Росреестра

изучить данные о правах на участок

если границы не установлены, в документе будет отметка: «Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства»

Способ 2: публичная кадастровая карта

найти участок на pkk.ru по адресу или кадастровому номеру

если в описании указано «Без координат границ» или площадь отмечена как декларированная, значит, границы не зафиксированы

Что необходимо выполнить пошагово, если межевание еще не проведено:

1. Подготовить документы

Для межевания понадобятся:

свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН

паспорт владельца

нотариальная доверенность (если межевание делает представитель)

любые документы, в которых ранее указывались границы участка

2. Заключить договор на подготовку межевого плана

Межевание выполняет кадастровый инженер, который должен состоять в СРО (саморегулируемой организации).

заключить договор с инженером или специализированной организацией

проверить специалиста в Государственном реестре кадастровых инженеров на сайте rosreestr.gov.ru

3. Проконтролировать работу инженера

Кадастровый инженер обязан:

собрать данные об участке и соседних территориях

уведомить соседей (их права могут быть затронуты)

определить границы участка на местности и оформить акт согласования границ

провести геодезическую съемку и вычислить точную площадь участка

подготовить чертеж участка со всеми границами

Важно! Если соседей не уведомить, межевание могут оспорить

4. Получить межевой план, который нужно подать в Росреестр

На основании плана можно:

поставить участок на кадастровый учет

внести уточненные границы в ЕГРН

После регистрации данные появятся на публичной кадастровой карте

В каких еще случаях необходимо межевание

Процедура обязательна, если планируется:

разделить участок или объединить несколько участков

узаконить площадь или уточнить границы объекта, например из-за разногласий с соседями

восстановить границы, которых нет на генплане (актуально для участков в СНТ)

взять ипотеку для покупки участка, строительства дома. Так шанс получить кредит выше

Заказать услугу по подготовке межевого плана можно на официальном сайте БТИ Московской области и в окнах БТИ в МФЦ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.