С начала года 6 новых компаний РФ были включены в реестр утилизаторов

С начала 2025 года шесть новых компаний были включены в реестр утилизаторов, увеличив их общее число до 86. Эти предприятия по утилизации отходов в результате оценки, проведенной Росприроднадзором совместно с Российским экологическим оператором, подтвердили наличие требуемого оборудования и мощности для производства заявленной продукции, передает пресс-служба РЭО.

«РЭО и Минприроды России инициировали создание реестра утилизаторов в рамках реформы расширенной ответственности производителей (РОП). С 2024 года реестр начал свою работу под управлением Росприроднадзора. Реестр помогает устранить недобросовестные компании, которые фактически не занимаются утилизацией. Для выполнения обязательств РОП производителям и импортерам товаров и упаковки выгоднее работать с утилизаторами из реестра или уплатить экологический сбор в бюджет России. Заявки на включение в реестр также регулярно принимают в РЭО, согласно требованиям законодательства», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В ходе выездных проверок Росприроднадзор и РЭО оценивают достоверность предоставленной информации, а также удостоверяются в наличии и мощности заявленного оборудования.

Чтобы компании смогли разобраться в новых требованиях по реестру и РОП, РЭО создал на своем сайте раздел с необходимыми пояснениями. Там размещены рекомендации для подготовки документов для внесения в реестр утилизаторов.

После включения в реестр утилизаторы могут предоставлять услуги производителям и импортерам товаров в рамках РОП для выполнения нормативов. По результатам предоставленных услуг выдаются акты утилизации отходов.