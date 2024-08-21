Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 15:22

С начала августа в Подмосковье устранили 40 аварийных деревьев

На территории Московской области больше всего представляющих опасность насаждений было ликвидировано в городских округах Дубна — 15 и Дмитровский — 7. Работа по устранению опасных деревьев находится на постоянном контроле инспекторского состава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Вырубка аварийных деревьев должна осуществляться вовремя. Ведь даже небольшой ветер может послужить причиной их падания.

Деревья, расположенные возле коммуникаций, в частности линий электропередач, жилых домов или хозяйственных построек могут стать причиной пожаров и аварий. Также аварийные деревья представляют серьезную опасность для пешеходов.

При обнаружении сухостойного дерева во дворе или на общественной территории, следует обратиться в свою управляющую компанию.

Своевременно принятые меры безопасности помогут избежать серьезных последствий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.