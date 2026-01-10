С января школьники в Дубне будут по нацпроекту обучаться работе на новых станках

В Дубне с января в двух школах начнется обучение работе на новых станках, которые поставлены в рамках реализации президентского национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Уже установлены фрезерные станки, токарные — с функцией лазера и гравировки, паяльные станции. Завершается организация 3D-мастерской. Идет подготовка к работе и наладка нового оборудования, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Наши инженерные классы — уникальная площадка для будущих изобретателей, готовых воплощать в жизнь инновационные идеи. Высококлассное современное оборудование открывает нашим учащимся путь к проектированию уникальных изделий, востребованных в авиационной промышленности», — пояснил директор школы № 10 Елена Бодина.

Две школы в Дубне — № 7 и № 10 — являются участницами федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы». В рамках его реализации организованы инженерные классы, где обустроены мастерские и полетные зоны для обучения сборке, программированию и управлению беспилотными летательными аппаратами.

«Беспилотные авиационные системы — перспективное направление для обучения. Мы создаем для наших школьников условия, чтобы они были на шаг впереди других. Напомню, ранее мы оборудовали инженерный класс в школе № 10. Сюда доставили прибыли 3D-принтеры, ноутбуки, интерактивные панели, серьезно пополнен парк квадрокоптеров и конструкторов для их сборки», — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.