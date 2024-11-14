С должников Одинцовского округа взыскали 2,4 млрд руб в бюджет страны в 2024 году

В администрации Одинцовского округа прошло плановое заседание межведомственной комиссии по вопросу погашения задолженности по налогам и неналоговым доходам в бюджетную систему РФ. На него были вызваны 27 должников — физических и юридических лиц. Общая сумма их задолженности в консолидированный бюджет Московской области составляла 29,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участие в работе комиссии приняли представители финансово-казначейского управления администрации, Федеральной налоговой службы и службы судебных приставов. Заседание вела председатель совета депутатов муниципалитета Татьяна Одинцова.

Уже на стадии подготовки 4 должника частично или полностью погасили свои долги на сумму 9,7 млн рублей.

Члены комиссии не только разбирали ситуации, сложившиеся у недоимщиков, но и консультировали их по возможным путям выхода из сложившихся ситуаций.

В Одинцовском округе в 2024 году общая сумма отработанной задолженности в бюджетную систему уже превысила 2,4 млрд рублей. При этом благодаря работе комиссии в бюджет была перечислена почти половина этой суммы — 1,18 млрд рублей.

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