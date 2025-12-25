«С днем рождения, пупсик»: огромный плакат с женщиной напугал жителей Казани

Мужчина повесил огромный плакат с изображением своей возлюбленной на многоквартирном доме в Казани. Однако остальные жители района не были в восторге от этой идеи и вызвали полицию, сообщает Baza .

Артур решил сделать подарок своей возлюбленной Алине и распечатал огромный плакат с ее изображением. Он повесил его на балконы многоквартирного дома напротив. На плакате он оставил поздравление: «С днем рождения, мой пупсик».

Плакат провисел два часа и изрядно напугал жителей всего ЖК. Его сняли, когда Алина увидела подарок и обрадовалась. В это же время сосед из дома напротив, которому из окна открылся вид на дом с плакатом, обратился в полицию.

Между тем Артур рассказал, что заплатил за плакат 67 тыс. рублей. Он готовился к поздравлению месяц. Монтировали баннер пятеро специалистов в течение трех часов.

Официально с управляющей компанией ничего не согласовали. Сам баннер повесили со стороны пожарной лестницы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.