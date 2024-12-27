С детства хотел служить богу: священник Зубов рассказал о своем пути

Настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе Санкт-Петербурга и руководитель православного патриотического клуба «ZOV» Дмитрий Зубов заявил, что с детства знал, что будет служить людям и богу, сообщает «Петербургский дневник» .

«Мой путь к богу начался, когда мне было около пяти лет. Мои родители воспитывались в атеистической среде и не были верующими, поэтому я пришел к пониманию своего предназначения самостоятельно. Мама и папа не могли никак объяснить, что повлияло на мое мировоззрение», — сказал священник.

По его словам, в 13 лет он начал посещать храм в станице Елизаветинской под Краснодаром, а затем начал ходить в воскресную школу, на втором году обучения стал помогать местному священнику в алтаре и затем его назначили старшим алтарником.

Православный патриотический клуб «ZOV» существует уже два года: в 2024 году он провел порядка 330 мероприятий с участием подростков и молодежи Санкт-Петербурга. Ребята могут изучать БПЛА, средства индивидуального бронирования и навыки радиосвязи, также отметил Зубов.