«С 8 Марта, с*ка!»: московский бизнесмен ведет блог о расставании с эскортницей

Бизнесмен из Москвы в течение года состоял в отношениях с девушкой, полагая, что она работает и учится. Однако позже мужчина узнал, что возлюбленная — профессиональная эскорт-модель с большим опытом работы, сообщает Baza .

Максим А. является известным ювелирным магнатом, меценатом и покровителем столичных музеев. Год назад 50-летний бизнесмен познакомился с 23-летней Машей (имя изменено) через знакомых агентов эскорт-услуг. Они убедили его, что она порядочная девушка, не имеет отношения к эскорту, учится в университете, работает на таможне, а квартира на Кутузовском проспекте оплачивается ее отцом.

Между Максимом и Машей завязались отношения. Влюбленный мужчина представил девушку друзьям и родственникам, а также планировал сделать ей предложение.

Однако спустя некоторое время Максим заподозрил неладное. У Маши было два телефона, она регулярно посещала медицинские учреждения для сдачи анализов и часто отправлялась в деловые поездки. Москвич попытался разобраться в ситуации и выяснил, что возлюбленная уже 5 лет работает в эскорте.

Максим, действуя через агента, прикинулся швейцарским миллионером и назначил встречу с Машей в отеле. Девушка явилась в назначенное время, но вместо ожидаемого иностранца перед ней предстал Максим.

После случившегося бизнесмен начал вести блог в соцсетях, где рассказывает о своем разбитом сердце и расставании. Он также публикует фотографии Маши и аудиозаписи, утверждая, что в них ее голос.

При этом девушка утверждает, что ее оговорили и отрицает все обвинения. По ее словам, опубликованные Максимом «переписки с агентом» и аудиозаписи сделаны с помощью искусственного интеллекта.