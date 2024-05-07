С 7 по 9 мая на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности

Жителям Московской области рассказали о прогнозе пожарной опасности в лесах региона с 7 по 9 мая, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

7 мая на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Такая же ситуация сохранится и 8 мая, и 9 мая.

Во вторник и в ближайшие дни температура будет 3-5 градусов, ночью возможны заморозки до минус 1-3 градусов. Синоптики обещают облачную погоду, возможны дожди и мокрый снег.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.