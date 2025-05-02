С 2 мая вступают в силу новые правила контроля за иностранным влиянием

Согласно новому указу президента РФ, статус «иностранного агента» теперь могут получить граждане и организации, оказывающие содействие международным структурам, в которых не представлена Россия, если их решения направлены против безопасности страны, сообщает ТАСС .

Критерии также дополнены пунктом о сборе сведений военно-технического характера, особенно с привлечением несовершеннолетних.

Это поддержка решений иностранных государств и международных организаций, противоречащих интересам РФ, участие в сборе информации о военной деятельности России, если эти данные могут быть использованы против безопасности страны, расширенное понимание «иностранной поддержки», включающее не только финансирование, но и организационную, методическую и научно-техническую помощь.

Закон сохраняет прежние требования к «иностранным агентам», такие как обязательная маркировка материалов и финансовая отчетность, но теперь под его действие могут попасть больше граждан и организаций.

Изменения вступают в силу 2 мая и могут повлиять на деятельность НКО, СМИ и отдельных активистов, взаимодействующих с иностранными партнерами.