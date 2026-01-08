С 12 января в Подмосковье стартует акция «Сдай елку на переработку»

Традиционно с 12 января по 8 февраля на территории Московской области пройдет акция по сбору живых елей «Сдай елку на переработку», сообщили в пресс-службе местной администрации, сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Акция для нашей области стала уже ежегодной. Видим, что жители с особым энтузиазмом приносят живые деревья в наши пункты. В этом году мы обустроили более 160 таких точек — это и локации вблизи жилых районов, и площадки „Мегабак“. Мы меняем сам подход к обращению с отходами — то, что раньше оказывалось на КПО, сегодня становится ценным ресурсом. Акция продлится месяц. В этом году ожидаем традиционно большие объемы сбора», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Для того, чтобы принять участие нужно очистить новогодние деревья от украшений — гирлянд, мишуры, игрушек, конфетти, принести живое дерево в брендированный пункт приема рядом с домом.

Все точки отмечены на интерактивной карте.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.