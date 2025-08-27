С 1 сентября разрешат покупать сим-карты только для ближайших родственников

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, запрещающие передачу SIM-карт третьим лицам. Как пояснил депутат Госдумы Антон Немкин, закон не ограничивает бытовые ситуации: по-прежнему можно покупать сим-карты для близких родственников — супругов, детей, родителей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков. Однако покупка карты для друга, коллеги или соседа теперь будет считаться нарушением

При этом кратковременная передача телефона для звонка или выхода в интернет под запрет не попадает — в законе прямо прописано, что безвозмездное и кратковременное использование номера для личных нужд не наказывается. Также исключение сделано для передачи устройств сотрудникам госорганов и экстренных служб.

Штрафы за нарушения предусмотрены существенные: для граждан — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей. По словам Немкина, нововведения направлены на борьбу с мошенничеством, которое часто строится на использовании анонимных «левых» номеров, и повышение безопасности в цифровой среде.