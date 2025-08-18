Госдума опровергла слухи о новых запретах для дачников с 1 сентября. Как пояснила зампред аграрного комитета Юлия Оглоблина ТАСС , грядущие поправки лишь уточняют действующий закон, который и так запрещает бизнес на садовых участках с 2019 года.

«Никаких новых ограничений не вводится — мы просто приводим нормы в соответствие с другими кодексами», — заявила депутат.

Проблема, однако, в массовых нарушениях: предприимчивые граждане продолжают открывать на дачах хостелы, автосервисы и кафе, пользуясь низким земельным налогом. Оглоблина признала, что получает много жалоб от возмущённых соседей, чей отдых портят шумные коммерческие объекты. Для борьбы с нарушениями она советует сначала обращаться в правление СНТ, а затем — в Росреестр или местную администрацию.

При этом закон всё же оставляет дачникам лазейку: на общих землях по решению собрания можно продавать выращенный урожай. Также разрешено использовать общие территории для спорта, отдыха и коммуникаций.

Главный посыл законодателей: дача — место для отдыха, а не для предпринимательства. Те, кто хочет вести бизнес, должны оформлять землю соответствующим образом и платить полный налог.