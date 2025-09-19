С 1 ноября в России вводится внесудебное взыскание налоговых долгов

С 1 ноября 2024 года в России вводится внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, сообщает агентство «Прайм».

Этот механизм будет применяться исключительно к бесспорным долгам, где у налогоплательщика отсутствуют возражения относительно суммы или правомерности требований Федеральной налоговой службы.

В течение шести месяцев после истечения срока уплаты налога ФНС получит право вынести решение о взыскании и уведомить гражданина через личный кабинет на сайте службы, портал «Госуслуги» или заказным письмом.

До начала процедуры взыскания у налогоплательщика сохраняется возможность оспорить сумму долга путем подачи заявления на перерасчет или жалобы в налоговый орган.

Внедрение этого механизма направлено на снижение нагрузки на судебную систему и ускорение поступления средств в государственный бюджет. Для спорных случаев сохраняется возможность обжалования через суд в установленном порядке.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.