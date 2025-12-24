С 1 января 2026 года усилится поддержка семей с детьми

19 декабря во время прямой линии президент России Владимир Путин сообщил о том, что в 2026 году появится новый вычет — семейные налоговые выплаты. Депутат Мособлдумы, координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Линара Самединова прокомментировала введение новых мер поддержки, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Обращаю внимание на то, что дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся с 1 января. Например, из уплаченных 13% налога на доход физических лиц в семьях, где доходы являются скромными (менее полутора прожиточных минимумов на человека), из 13 уплаченных процентов 7%. То есть большая часть будет возвращаться назад в семью», — сказал Владимир Владимирович. При этом, он добавил, что существующие меры поддержки недостаточны.

«Вся политика государства и на федеральном, и на региональном уровнях должна вокруг этого крутиться», — сказал президент.

По словам Самединовой, будет дорабатываться система льгот для многодетных, чтобы не возникало абсурдных ситуаций, когда из-за 100–200 рублей люди теряют поддержку.

Владимир Путин также говорил о том, что российские власти целенаправленно поддерживают культуры и языки народов страны.

«Когда страна сталкивается с испытаниями — она сплачивается. У нас разные традиции, языки, но общие ценности и история. Именно они сегодня нас объединяют и делают сильнее. Эта логика последовательно реализуется и в работе партии „Единая Россия“. В том числе, через партийный проект „Культура малой Родины“, который помогает сохранять и развивать культурную жизнь в городах и селах, поддерживает дома культуры, творческие коллективы и инициативы на местах», — подытожила Линара Самединова.

Напомним, что в Подмосковье действует целый комплекс мер поддержки многодетных семей. Так, с 1 января 2026 года вводится ежегодная компенсация 50% стоимости обучения ребенка в колледже или техникумедля семей, воспитывающих четырех и более детей. Кроме этого, многодетные семьи имеют право на получение бесплатного земельного участка или выплаты взамен него. Также, для них предусмотрена льгота в рамках «социальной газификации», выплаты на школьную форму, бесплатный проезд, денежная компенсация в размере 50% оплаты коммунальных услуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.