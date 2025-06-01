С 1 июня осложнилось снятие самозапрета на кредит на «Госуслугах»

С 1 июня подача заявления о снятии самозапрета на кредит на «Госуслугах» будет осуществляться только с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, которая обладает повышенной степенью защиты и надежности. По информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по состоянию на начало мая самозапрет на кредиты установили 10,3 млн россиян, сообщает РИА Новости .

На данный момент установить самозапрет на кредиты можно на сайте «Госуслуги». Для этого необходимо войти в личный кабинет, проверить прикрепленные документы на актуальность и включить соответствующую функцию. Самозапрет начнет действовать на следующий день после того, как сведения попадут в кредитную историю. С 1 сентября 2025 года услугой можно будет воспользоваться в любом офисе МФЦ на территории России.

Услуга предоставляется бесплатно вне зависимости от наличия у гражданина незакрытых кредитов. Срок действия самозапрета неограничен и продолжается до момента, пока человек не решит его отменить.

Для отмены самозапрета на кредиты нужно снова зайти на портал «Госуслуги». Для реализации действия потребуется усиленная электронная подпись, которую можно получить в приложении «Госключ». После внесения соответствующей информации в кредитную историю запрет будет снят через два дня, о чем пользователь получит уведомление в своем личном кабинете.