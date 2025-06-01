С 1 июня осложнилось снятие самозапрета на кредит на «Госуслугах»
С 1 июня подача заявления о снятии самозапрета на кредит на «Госуслугах» будет осуществляться только с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, которая обладает повышенной степенью защиты и надежности. По информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по состоянию на начало мая самозапрет на кредиты установили 10,3 млн россиян, сообщает РИА Новости.
На данный момент установить самозапрет на кредиты можно на сайте «Госуслуги». Для этого необходимо войти в личный кабинет, проверить прикрепленные документы на актуальность и включить соответствующую функцию. Самозапрет начнет действовать на следующий день после того, как сведения попадут в кредитную историю. С 1 сентября 2025 года услугой можно будет воспользоваться в любом офисе МФЦ на территории России.
Услуга предоставляется бесплатно вне зависимости от наличия у гражданина незакрытых кредитов. Срок действия самозапрета неограничен и продолжается до момента, пока человек не решит его отменить.
Для отмены самозапрета на кредиты нужно снова зайти на портал «Госуслуги». Для реализации действия потребуется усиленная электронная подпись, которую можно получить в приложении «Госключ». После внесения соответствующей информации в кредитную историю запрет будет снят через два дня, о чем пользователь получит уведомление в своем личном кабинете.