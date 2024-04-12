С 1 апреля в Ступине установлен пожароопасный сезон

С 1 апреля в городском округе Ступино, как и в регионе, установлен пожароопасный сезон, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«По прогнозам лето будет жарким. Хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Вместе с тем, напоминаю, почти 43% территории в Подмосковье — леса, нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода. Нужно продолжать применять умные системы — видеонаблюдение, искусственный интеллект. Вести мониторинг лесов», — сказал губернатор Андрей Воробьев на совещании с областным правительством и главами.

В муниципалитете лесные массивы занимают 73 тыс. га.

«До начала лета проведем необходимые профилактические мероприятия: инструктажи, организуем маршруты патрулирования пожарно-спасательными подразделениями и добровольными пожарными дружинами, проверим системы противопожарной защиты, выполним противопожарные разрывы между населенными пунктами и лесами, сформируем резерв техники для подвоза воды, очистим территории от валежника и мусора, установим фотоловушки, другое», — рассказал глава округа Сергей Мужальских.

По словам, руководителя муниципалитета, оборудовано 17 пожарных пирсов для забора воды пожарными автомобилями. В мае будет оборудовано еще три пирса на водоемах Зевалова, Щапова и Пасыкина.

Основная причина возникновения пожаров — человеческий фактор. В прошлом году зафиксировано 93 пожара из-за пала травы.

«Напоминаю, при посещении лесов не разводите костры в неположенных местах, не сжигайте мусор, не устраивайте палов травы, не бросайте непотушенные спички и окурки. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность — штраф от 5 тыс до 2 млн рублей», — отметил Сергей Мужальских.

В случае обнаружения возгорания в лесах необходимо позвонить на Единый номер службы спасения 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.