РЖД запустили рекламу по привлечению работников на производственные профессии

Авито Работа и РЖД запустили совместную рекламную кампанию по привлечению работников на производственные профессии, передает пресс-служба платформы.

Проект задействует наружную и интернет-рекламу в 5 крупных городах страны: Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Воронеж и Саратов.

Так, уже осенью на платформе было представлено более 200 новых вакансий от РЖД. Работодатель ищет помощников машиниста, монтеров пути, электромехаников, сигналистов, дежурных по станции и представителей многих других профессий. Компания не только предлагает высокий доход, но и бесплатное обучение более чем 100 профессиям в собственных учебных центрах, высокие стипендии и жилье на время обучения. Реклама появляется в виде медийных баннеров, рассылок и сторис.

«Сфера железнодорожных перевозок в России активно развивается. Этот процесс требует привлечения квалифицированного персонала различных категорий. В условиях дефицита кадров мы стремимся сотрудничать с бизнесом, чтобы эффективнее доносить до соискателей возможности трудоустройства или смены карьеры по востребованным профессиям», — сказал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Помимо этого, заместитель начальника департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Сергей Двадцатов добавил, что в текущих реалиях, сложившихся на рынке труда, приходится ежедневно искать новые эффективные инструменты.

«То, что работало еще вчера, — не факт, что принесет пользу сегодня, поэтому приходится держать руку на пульсе», — заключил он.