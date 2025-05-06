Рынок ВКС в РФ: наблюдается переход с зарубежных сервисов на отечественные аналоги

5 мая платформа ВКС (видеоконференцсвязи) Skype прекратила деятельность по всему миру. В последние годы она уступала по популярности другим сервисам, в том числе из-за технических проблем и неудобного интерфейса. При этом российский рынок ВКС не испытывает недостатка в платформах, в стране наблюдается постепенный переход с зарубежных сервисов на отечественные аналоги, сообщил РИАМО генеральный директор, основатель Atomic Capital Александр Зайцев.

В 2011 году компания Microsoft приобрела Skype за колоссальные 8,5 млрд долларов, получив в распоряжение один из самых востребованных сервисов того времени, напомнил он. В 2015 году Microsoft предприняла попытку интегрировать Skype в Windows 10, но этот эксперимент не принес ожидаемых результатов. Осенью 2016 года компания представила Teams, корпоративную платформу, функционально схожую со Skype. Разработчики стремились объединить проверенные временем возможности видеозвонков Skype с пакетом Office 365.

«Не совсем понятно, почему руководство Microsoft решило создать новый продукт, вместо того чтобы развивать Skype, в который уже были вложены значительные средства», — сказал Зайцев.

Стоит отметить, что акционеры часто критикуют IT-гигантов за непрозрачные и неэффективные стратегии приобретения и интеграции независимых компаний. Так произошло и в этот раз. В итоге история Skype подошла к концу: с 5 мая Microsoft закрыла платформу ВКС.

«В последнее время Skype уступает в популярности другим платформам для видеосвязи. Технические проблемы, такие как задержки, неудобный интерфейс и периодические сбои, негативно сказались на позициях Skype среди конкурентов. К середине 2024 года ежемесячная аудитория Skype составляла 300 млн человек. Для сравнения, у WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией) насчитывалось 2 млрд пользователей, у Telegram — 900 млн, а у Snapchat — 800 млн», — отметил эксперт.

Среди российских пользователей иностранных платформ для видеоконференций Zoom пользуется большей популярностью, чем Skype. По данным TelecomDaily, летом прошлого года доля Zoom составляла 67,5%, в то время как у Skype — только 44,3%.

«Российский рынок ВКС характеризуется постепенным переходом с зарубежных сервисов на отечественные аналоги, такие как „Яндекс.Телемост“, „МТС Линк“, „VK Звонки“ и SberJazz», — подчеркнул Зайцев.