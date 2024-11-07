Рынок отрасли межсетевых экранов нового поколения в России вырос в 6 раз

Российский рынок вендоров межсетевых экранов NGFW за 2 года вырос в 6 раз, достигнув рекордного результата в более чем 30 отечественных разработок, следует из данных исследования, которое было проведено Ideco.

Крупный отечественный бизнес особенно активно влияет на становление NGFW сферы, которая все еще является достаточно молодой. Несмотря на это, более 70% проектов находится в активной стадии разработки и адаптации под новые вызовы и потребности бизнеса.

На данный момент уже 10% российских ИБ-компаний взамен иностранных решений могут осуществить полный комплекс мер по защите критически важных данных и финансовых потоков.

«Прогнозируется, что отечественный рынок NGFW вырастет на 11-12% в ближайшие несколько лет. Эта положительная тенденция обуславливается ежегодным повышением спроса крупного бизнеса на улучшение системы безопасности. Уже в 2024 году около 60% компаний готовы перейти на российское ПО, что лишний раз доказывает активное становление отечественного рынка NGFW. На SOC Forum мы готовы представить свои решения для защиты сетевой инфраструктуры от современных киберугроз и поделиться с представителями бизнеса нашим опытом», — заявил директор Ideco Дмитрий Хомутов.