Рыбоводное хозяйство в Шатуре будут восстанавливать

В ходе XXVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025», которая проходит с 8 по 11 октября в «Тимирязев Центре», Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных и генеральный директор компании ООО «Агрофимра „Рыбхоз Шатурский“ заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по восстановлению и модернизации полносистемного рыбоводного хозяйства на территории муниципального округа Шатура. Проект предусматривает полный цикл производства: от выращивания рыбопосадочного материала и товарной рыбы до ее переработки и реализации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Мы подписали 9 соглашений на полях выставки „Золотая осень — 2025“ на общую сумму 6 млрд рублей. Каждое из них способствует развитию цифровых решений в АПК Подмосковья. Все внедряемые инновации — это технологии будущего. Мы со своей стороны будем помогать компаниям реализовывать эти проекты. Вчера мы подписали соглашение о создании пилотной площадки на базе подмосковного агрохолдинга, где будем тестировать и внедрять автоматизированные решения в АПК региона», — прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных

Объем инвестиций составит 60 млн рублей. Производственная мощность будет увеличена до 30 тонн рыбопосадочного материала, 150 тонн товарной рыбы и 150 голов племенного стада в год.

Проект направлен на возрождение исторического рыбхоза «Шатурский», основанного в 1959 году. В рамках реализации планируется реконструкция и ввод в эксплуатацию около 200 га прудов, восстановление гидромелиоративной системы на площади 261 га (каналы, дамбы, шлюзы), строительство современной рыбоводной инфраструктуры, включающей инкубационный цех, цех доращивания молоди и переработки рыбы, склады кормов и удобрений, лабораторно-офисный блок, создание научно-просветительского центра «Аквакультура» для осуществления научных исследований, прохождения практики студентами профильных учебных заведений, проведения конференций и лекций.

Срок реализации — 2025–2031 гг. Под проект предоставлен земельный участок общей площадью 568,95 га. В настоящее время ведется подготовка по техническому вводу земель в оборот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.