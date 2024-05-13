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«Рыбарь»: первый замминистра обороны РФ Цаликов уволился со своего поста

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов уволился со своего поста по собственному желанию, сообщает Telegram-канал «Рыбарь» .

Как уточняется, Цаликов, предположительно, может перейти на новую работу в Совет безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку министра обороны Сергея Шойгу — на пост руководителя военного ведомства глава государства предложил назначить вице-премьера Андрея Белоусова.

Экс-глава военного ведомства стал секретарем Совбеза. Ранее глава государства освободил от должности секретаря Совебеза Николая Патрушева в связи с переводом на новую работу.