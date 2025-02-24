Рыбак из Нижегородской области смог поймать огромную щуку

Длина пойманной нижегородцем рыбы — около метра

В Нижегородской области, в окрестностях города Лысково, рыбаку посчастливилось выловить щуку впечатляющих размеров, сообщает ИА «Время Н» .

Снимок с результатом удачной рыбалки мужчина разместил в социальных сетях.

Хотя точный вес рыбы неизвестен, сообщается, что длина щуки составляет около метра.

Пользователи Сети выразили свое восхищение габаритами пойманной рыбы.

«Монстр!», «Ей лет 50 т!», «Такая красава точно все желания исполнит», — написали удивленные комментаторы.