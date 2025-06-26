Рыба-шар с смертельным ядом угрожает экосистеме и людям в Черном море

Эта рыба, известная способностью раздуваться в шар при опасности, содержит в своем организме тетродотоксин — один из самых сильных природных ядов нервно-паралитического действия. Даже минимальное количество этого токсина, попавшее в организм человека с пищей, может привести к летальному исходу.

Миграция этого опасного вида в Черное море стала возможной благодаря глобальному изменению климата и расширению Суэцкого канала. Первые случаи обнаружения тетраодона у берегов Украины были зарегистрированы еще в 2014 году. С тех пор популяция этого инвазивного вида продолжает увеличиваться, что вызывает серьезную озабоченность у экологов и ихтиологов.

Помимо прямой угрозы для здоровья и жизни людей, тетраодон представляет серьезную опасность для морской экосистемы. Обладая мощными челюстями, он способен повреждать рыболовные сети, нанося значительный экономический ущерб. Кроме того, этот хищник активно конкурирует с аборигенными видами за пищевые ресурсы, питаясь моллюсками, ракообразными и мелкой рыбой.

Эксперты предупреждают, что дальнейшее потепление морской воды может привести к расширению ареала обитания тетраодона в Черном море.

В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют рыбакам и отдыхающим проявлять особую осторожность: избегать контакта с незнакомыми видами рыб и ни при каких обстоятельствах не употреблять их в пищу без профессиональной экспертизы. Ведомствам рекомендуется усилить мониторинг морской среды и информирование населения о потенциальных опасностях.