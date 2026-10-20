Рвалась драться: ребенка заметили рядом со спящей пьяной матерью в Нефтекамске

Маленького мальчика заметили на улице рядом со спящей пьяной матерью в Нефтекамске на северо-западе Башкортостана, сообщает паблик «Подслушано Нефтекамск» в соцсети Threads*.

Инцидент произошел 17 октября. На опубликованных кадрах видно, как нетрезвая молодая мать сидит на тротуаре рядом со своим малолетним сыном, а затем спит на лавочке. В этот момент мальчик сидит рядом и ждет, когда мама проснется.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции рассказали очевидцам, что в таком состоянии девушку с ребенком забирают не в первый раз. При этом она нецензурно выражалась и пыталась подраться со знакомой своего мужа.

«Жаль, ребенок понимает в свои 3-4 годика, что мать в неадеквате», «Невозможно без слез смотреть, бедный малыш», «Алкоголь — ЗЛО!!! Как же жалко мальчишку»; «Травма на всю жизнь ребенку»; «Боже мой, я прям реву. Бедные детки, которые живут в таких условиях», — пишут комментаторы под постом.

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