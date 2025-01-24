Рузские студенты узнали, как правильно написать резюме

В Рузском филиале Московского губернского колледжа искусств состоялся дистанционный семинар для студентов 3-4-го курсов на тему «Как написать резюме, которое заметят». Этот важный и актуальный семинар ориентирован на формирование у студентов практических навыков по составлению качественного резюме, которое является ключевым элементом в поиске работы, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках мероприятия эксперты обсудили основы создания резюме, предложив полезные советы по структуре и содержанию. Участники узнали о типичных ошибках, которые могут стать препятствием на пути к успешному трудоустройству. Основное внимание было уделено актуальным требованиям работодателей и выделению сильных сторон соискателя.

Также семинар включал в себя интерактивную часть, где студенты могли задать вопросы и получить рекомендации. Совместно с центром занятости населения Московской области была представлена платформа «Работа России», где студенты узнали о возможностях публикации своих резюме и поиска вакансий. Это событие стало важным шагом на пути к успешной карьере будущих специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.