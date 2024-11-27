Рузские долголеты посетили Истру

В Храме Рождества Христова участники проекта смогли насладиться архитектурой и внутренним убранством храма, а также узнать больше об истории его создания.

В Воскресенском Ставропигиальном Ново-Иерусалимском мужском монастыре участники проекта имели возможность осмотреть территорию, посетить музеи и ознакомиться с историей монастыря.

Поездка позволила участникам проекта расширить свой кругозор, познакомиться с историей и культурой двух соседних городских округов и насладиться прекрасными видами природы.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.