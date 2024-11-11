Рузская библиотека приглашает на интерактивное пространство «Шаг в будущее»

Рузской центральной библиотеке Рузского городского округа 12 ноября в 16:00 пройдет уникальное интерактивное пространство «Шаг в будущее». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Стартует день, наполненный увлекательными играми на интерактивном полу. Хотите отправиться в космическое путешествие? Или же исследовать самые дальние континенты? Здесь вы сможете собрать пазлы, найти лишние предметы, освоить счет и алфавит, и многое другое!» — сообщили организаторы мероприятия.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Руза, ул. Микрорайон, д. 18. Справки по телефону: 8(49627) 24-331.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Рузский городской округ активно участвует в реализации муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма. Эта программа направлена на создание благоприятных условий для развития культурного и туристического потенциала региона, а также на повышение качества предоставляемых услуг населению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.