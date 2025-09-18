РУВИКИ внедряет технологии искусственного интеллекта для обновления энциклопедии

Энциклопедия РУВИКИ объявляет о старте применения искусственного интеллекта для обновления и защиты энциклопедических материалов, передает пресс-служба компании.

Главная цель проекта — обеспечить читателям доступ к максимально актуальным и точным знаниям, исключая устаревшие данные и субъективные трактовки. При этом финальный контроль за текстами остается в руках ведущих экспертов. Об этом было объявлено на форуме Казань digital week 2025.

«При создании РУВИКИ мы выделили две главные ценности — достоверность и технологичность. Помимо ставки на качество контента через рецензирование материалов признанными экспертами и внедрение нейроответа для удобства пользователей, мы задумались о том, как должна обновляться энциклопедия. — говорит генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко. — Золотой стандарт Википедийных проектов — это волонтерское движение. Мы тоже занимаемся его развитием: помимо редакции, РУВИКИ ежемесячно обновляют более тысячи волонтеров, которые вносят порядка 8-10 тысяч правок. Но что такое волонтеры, пишущие энциклопедию? Это человеческий фактор. Сегодня у автора есть настроение обновить данные по интересной теме, а завтра нет. Кроме того, даже строгие правила создания энциклопедических статей не всегда могут оградить читателя от мнения конкретного человека в тексте. В условиях насыщенного информационного поля мы делаем ставку на автоматизацию. ИИ-сервисы становятся помощниками академических экспертов в решении рутинных задач.»

Инновационные сервисы для обновления энциклопедии

В 2025 году в РУВИКИ заработала целая экосистема автоматизированных решений:

— ИИ-сервисы для обновлений в реальном времени — сервисы анализируют ленты ведущих информационных агентств и автоматически вносят актуальные факты (например, новые рекорды или кадровые назначения).

— ИИ-сервис принудительной актуализации — сервис на основе ИИ, который самостоятельно ищет информацию для обновления конкретной статьи с последующей проверкой фактов, перефразом и оформлением в энциклопедическом стиле.

— ИИ сервис обогащения контента — расширяет краткие материалы до полноценных статей за счет обработки различных источников, в том числе на иностранных языках.

— ИИ-сервис автоматической генерации статей — набор инструментов по запросу редакторов создает новые статьи из разных источников, осуществляет проверку текста, оформляет в энциклопедическом стиле и проставляет ссылки на источники.

Только с начала 2025 года под контролем редакции при помощи ИИ в РУВИКИ было обогащено 20 тысяч статей, создано 32 тысячи новых статей на русском языке и 12 тысяч материалов для разделов на языках народов России.

Технологии защиты контента

РУВИКИ также внедряет решения по сохранению качества и безопасности знаний:

— антивандальный бот автоматически выявляет и удаляет вандальные правки;

— сервис автоматической валидации контента отслеживает риски нарушения законодательства РФ и маркирует такие материалы;

— GPT-патрулирование — набор ИИ-инструментов для автоматизации контроля правок пользователей — будет представлен до конца 2025 года.

Человек остается в центре процесса

Несмотря на активное внедрение ИИ, роль редакторов и экспертов остается ключевой. РУВИКИ расширяет сотрудничество с Российской академией наук, библиотеками и музеями для рецензирования и экспертной оценки материалов.

«Технологии минимизируют риски устаревания или субъективности информации, но окончательное слово остается за специалистами — поясняет Владимир Медейко. — РУВИКИ — это энциклопедия фактов. Их достоверность охраняют не только ученые, но и интеллектуальные системы нового поколения».