Rutube нарастил месячную аудиторию в мобильном трафике более чем на 100%

Видеохостинг Rutube стал самым быстрорастущим по охвату сервисом, нарастив месячную аудиторию (MAU) в мобильном трафике за январь — июль более чем на 100% до 49 млн человек, говорится в исследовании «МТС AdTech», с которым ознакомился «Коммерсант» .

Рост аудитории происходит за счет YouTube, который испытывает проблемы в работе с июля прошлого года.

В исследовании говорится, что самым быстрорастущим по охвату видеохостингом стал Rutube (входит в структуры «Газпром-медиа холдинга») — мобильный трафик сервиса (MAU Mobile) на июль составил более 49 млн уникальных пользователей, увеличившись на 117% год к году. У «VK Видео» (веб-сайт и приложение) мобильный трафик увеличился до 47,2 млн человек. При этом среднедневной охват (DAU) у Rutube на июль составил 6,5 млн человек на смартфонах, увеличившись на 253% год к году, у «VK Видео» DAU вырос на 10%.

Представитель «Газпром-медиа холдинга» со ссылкой на данные Mediascope рассказал, что общая месячная аудитория Rutube увеличилась на 68% год к году до 79,5 млн человек. В «VK Видео» отказались комментировать данные исследования «МТС AdTech», сообщив, что, по данным Mediascope за июль, месячная аудитория их сервиса превысила 70 млн пользователей.