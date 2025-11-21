Рутина и сложные эмоции: мужчина рассказал, каково это быть присяжным

Побывавший в роли присяжного в суде в Крыму Дмитрий заявил, что при решении соглашаться на эту работу руководствовался в первую очередь принципами: ему было важно увидеть, как работает этот институт, и выполнить свой общественный долг, сообщает «Крымская газета».

«Сама атмосфера зала давит. Взгляды родственников потерпевших — это боль и ожидание. Взгляд подсудимого — немой вопрос. Ты чувствуешь, что от тебя ждут не просто решения, а мести или прощения. Полностью абстрагироваться от такого эмоционального заряда невозможно», — рассказал мужчина.

По его словам, судья терпеливо объяснял присяжным каждый нюанс и термин, они постепенно учились отделять эмоции и от фактов, а при любом намеке на личную заинтересованность людей отчисляли.

Во время суда присяжным выделяют отдельную комнату для совещаний: в ней можно найти стол, стулья и воду. Им предоставляют очень четкие инструкции: участники не имеют права обсуждать дело вне зала и обязаны основываться исключительно на доказательствах, также отметил Дмитрий.

