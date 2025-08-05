«Русское Радио» отпраздновало 30-летие грандиозным эфиром в Музеоне

2 и 3 августа стали поистине историческими днями для радиостанции: в рамках проекта «Лето в Москве» состоялся грандиозный прямой эфир из сердца культурной жизни столицы. Об этом сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Торжества начались с яркого поздравления от компании MAER, специализирующейся на наружной рекламе. По всему городу загорелись цифровые экраны с праздничной символикой «Русского Радио», наполняя Москву атмосферой праздника.

Уже с утра в передвижной студии, развернутой в Музеоне, царила особая энергетика. Слушателей ждал уникальный «Марафон Ведущих»: в течение дня у микрофона сменяли друг друга популярные голоса радиостанции, известные миллионам поклонников.

В эфире блистали Дмитрий Оленин, Макс Орлов, Максим Привалов, а также ведущие нового шоу «Вечер на Русском» Иван Соловьев и Александр Пряников. Не остались в стороне и любимцы утренней аудитории — команда шоу «Русские Перцы»: Антон Юрьев, Полина Жукова и Дима Морозов.

Особенным сюрпризом стал визит Сергея Лазарева, который пришел в студию не один, а со своими детьми — Аней и Никитой. Их появление вызвало настоящий восторг у гостей парка и радиослушателей.

Но главными героями праздника, конечно, стали сами поклонники «Русского Радио». В честь юбилея станция организовала грандиозный розыгрыш: с 9 утра до полуночи дважды в час разыгрывалось по 30 тыс. рублей. Слушатели со всей страны пытались дозвониться в эфир после специального сигнала, чтобы поздравить любимую радиостанцию и выиграть заветный приз.

Музеон превратился в эпицентр торжества: сотни москвичей и гостей столицы смогли лично увидеть, как отмечает юбилей самая народная радиостанция России. Выездная студия «Русского Радио» неизменно приковывала к себе внимание.

Праздничная программа продолжилась и 3 августа. В этот день передвижную студию посетили звездные гости: Стас Пьеха, Иракли и ANNA ASTI. Артисты делились летними впечатлениями, теплыми воспоминаниями, связанными с радиостанцией, и дарили слушателям отличное настроение.

Пока «Русское Радио» гремело юбилейными эфирами, парк Музеон жил насыщенной жизнью в рамках фестиваля «Лето в Москве». Гости могли зарядиться энергией на «Спортивных выходных», посмотреть классику кино в летнем кинотеатре «Москино Музеон» или окунуться в иммерсивное путешествие по стройкам Москвы, завершив день красочным световым шоу.

А путешествие «Русского Радио» по столице продолжается! Уже в следующие выходные радиостанция сменит локацию и выйдет в эфир с ВДНХ.

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