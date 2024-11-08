«Русское Радио» и RU.TV провели концерт в Главном клиническом госпитале МВД

Представители «Русского Радио» и телеканала RU.TV посетили Главный клинический госпиталь МВД России в столице и провели живой камерный акустический концерт. Визит стал частью важной работы радиостанции по поддержке российских медиков, военных и правоохранительных служб, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Российские певицы Ирина Ортман и Анастасия Макеева выступили перед врачами и пациентами. Для полицейских, прибывших из новых регионов и проходящих в настоящее время лечение, певицы спели прямо в палатах.

«Мы с самого начала ездим на передовую. Вспоминаю первое выступление в госпитале перед ребятами — я разрыдалась. Для меня они — цвет нашей нации, будущее и возрождение нашей невероятной страны. Я в восторге от этих людей, потому что у них нет времени врать. Мы много выступали перед разведчиками, штурмовиками, отрядами обеспечения. Они настолько искренние, чистые душой! Мы с радостью приняли приглашение „Русского Радио“ и очень довольны, что нам доверили почетное дело — сказать ребятам, что мы ими гордимся», — отметила Анастасия Макеева.

«Русское Радио» и телеканал RU.TV также привезли в госпиталь медикаменты и расходные материалы.

В рамках мероприятия состоялось награждение семи сотрудников полиции медалями МВД России «За заслуги в службе в особых условиях». Их по поручению министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева вручил начальник ГУРЛС МВД России Андрей Ларионов.

Своих коллег поздравила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Награды, которые вам вручили, — это дань глубокого уважения вашему мужеству, силе духа и верности присяге. Сегодня вам снова нужно проявить крепкий мужской характер. Прежде всего, чтобы восстановить здоровье. В этом вам помогут врачи лучшего ведомственного госпиталя», — сказала Волк.

В продолжение инициативы Владимира Киселева одному из сотрудников ГУ МВД России по Херсонской области был вручен сертификат на 1 млн рублей от члена совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрия Киселева. Сертификат передал управляющий директор холдинга Дмитрий Медников, который отметил мужество и стойкость всех полицейских, выполняющих задачи в новых регионах.

«Мы рады, что у „Русской Медиагруппы“ есть ресурс поддержать людей, представителей таких героических профессий. Сегодня медиа играют большую роль в социальной жизни страны, во многом формируют общественное мнение. И такие охватные медиа, как РМГ, должны становиться примером гражданской позиции», — подчеркнул Дмитрий Медников.