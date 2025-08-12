Русский след: ученые рассказали о связи Аляски и Дальнего Востока

Антрополог и популяризатор научного мировоззрения Станислав Дробышевский и врач-генетик Илья Резник заявили, что последние исследования подтверждают историческую и генетическую связь между народами России и жителями Аляски, сообщает Life.ru .

«Мы сейчас не говорим, хотя упоминаем, держа в уме, что был русский период колонизации, русский период открытия Аляски выходцами из Сибири, но это все было относительно недавно с точки зрения исторической, с точки зрения генетики исторической тоже достаточно недавно, буквально вчера», — сказал Илья Резник.

По его словам, изначально в регионе проживали определенные народности, затем, как и в любой другой точке, случились волны миграции, в том числе это могли быть переселенцы из современной Сибири.

15 августа на Аляске встречаются лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, в программе — обсуждения приостановления огня между РФ и Украиной и деэскалация конфликта.