Русские разведчики-нелегалы Дульцевы раскрыли, как приезжали на родину

Вернувшиеся в Россию в рамках обмена Артем и Анна Дульцевы, которые работали разведчиками-нелегалами под видом аргентинских граждан, заявили, что им удавалось посещать родную страну. В интервью журналу «Разведчик» спецслужбисты рассказали, что приезжали на футбольный чемпионат мира в 2018 году под видом болельщиков и сидели на трибуне с аргентинцами.

За границей Дульцевы работали под видом Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. У пары также были дети Даниил и София, родившиеся за рубежом.

Артем признался, что им удавалось «пару раз» приезжать в Россию, однако организовывать такие поездки «было очень непросто». Одна из таких поездок произошла летом 2018 года — во время футбольного мундиаля. Русские разведчики приехали в Россию как аргентинские болельщики.

«Посетили пару мат чей, в том числе в родном для Ани Нижнем Новгороде, где смотрели игру Аргентина — Хорватия. Было очень много аргентинских болельщиков, и мы сидели среди них. Очень непривычно, надо сказать: мы вроде бы дома, но чужие…», — рассказал сотрудник спецслужб.

Дульцевы вернулись в Россию 1 августа 2024 года. Вместе с ними из западных тюрем вызволили Вадима Соколова (Красикова), Владислава Клюшина, Михаила Микушина, Романа Селезнева, Павла Рубцова и Вадима Конощенкова.

Нелегалами называют разведчиков, которые работают в иностранном государстве под видом гражданина этой или третьей страны. В таких случах спецслужбисты де-факто проживают биографию другого человека и используют разработанную до мелочей легенду.