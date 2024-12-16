«Русские Перцы» провели эфир с актрисами картины «Елки 11» на катке в Парке Горького

Встреча с создателями новой части новогодней комедии «Елки 11» состоялась 14 декабря на самом большом московском катке в Парке Горького при участии «Русского Радио», передает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Выход в прокат новой части комедийной картины «Елки 11» во всех кинотеатрах России — 19 декабря.

Посетителям катка, которые накануне премьеры фильма оказались в Парке Горького, посчастливилось пообщаться с актрисами, занятыми в главных ролях, и даже первыми увидеть отрывки комедии.

Ведущие утреннего шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» Антон Юрьев, Полина Жукова и Дима Морозов пригласили исполнителей главных ролей в прозрачную медиарубку прямо на льду в прямой эфир, который длился целый час.

Актрисы Кристина Бабушкина, Арина Рожкова, а также делающая первые шаги в кино Мария Раскина с удовольствием ответили на вопросы ведущих и слушателей, рассказав некоторые подробности.

За обсуждением истории создания комедии и нюансов работы на одной площадке с такой звездой турецкого кинематографа, как Бурак Озчивит, час эфира пролетел незаметно.

«Русское Радио» не перестает удивлять своих слушателей проектами ведущихшоу «Русские Перцы», которые нередко ведут свои утренние эфиры не из московской студии, а порой в неожиданных местах, в том числе из разных городов нашей прекрасной страны.

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