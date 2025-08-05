Русская Венеция: жители Петербурга плавают по улицам на лодках из-за ливня

Появилось видео, как люди плавают по улицам Петербурга на лодках после ливня

Некоторые улицы Санкт-Петербурга подтопило из-за сильного ливня, прошедшего в городе 5 августа. Во время непогоды лужи достигли таких глубин, что некоторые жители стали сплавляться по ним на надувных лодках. Кадры с места событий публикует РБК .

На видео можно заметить двух людей, которые плавают на лодке посреди уличной дороги. Молодые люди гребли веслами, разворачивались и отплывали, пока к ним подъезжала машина.

Информации о наличии пострадавших из-за непогоды в Петербурге пока не приводилось.

Во время подтоплений в Петербурге местами наблюдались водовороты. Дождь накрыл весь город, но закончился примерно в течение часа.