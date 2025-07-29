Русская Медиагруппа презентовала новый подкаст на конкурсе «Дело в людях»

«Русская Медиагруппа» представила свой подкаст «От слов к делу» во втором этапе Всероссийского конкурса корпоративных проектов «Дело в людях». В этом подкасте холдинг освещает самые мотивирующие социальные инициативы, делится историями людей, преобразивших мир, и объясняет, как любой человек может внести свой вклад, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Проект «От слов к делу» попал в шорт-лист XVIII Всероссийского конкурса «Дело в людях». На защите инициативу представил Михаил Трубецкой, руководитель направления внешних коммуникаций и GR холдинга.

Кроме того, ранее генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская вошла в состав жюри конкурса в категории «ESG-коммуникации».

«Дело в людях» — это проект, объединивший представителей российского бизнеса, для которых ключевыми факторами успеха компании являются нематериальные активы: сотрудники, накопленный опыт, крепкие партнерские связи и социальная репутация.

В этом году «Русская Медиагруппа» представила на суд жюри несколько социально значимых проектов. Среди них — подкаст «От слов к делу», прошедший во второй этап в номинации «Создание общества равных возможностей». Во время презентации Михаил Трубецкой подчеркнул, что «От слов к делу» — не просто подкаст, а элемент масштабной стратегии РМГ в области устойчивого развития и социальной политики. К его созданию подключены не только «Русское Радио», но и другие активы холдинга. Также он отметил, что подкаст востребован среди партнеров РМГ, поскольку позволяет им рассказывать о важных социальных проектах.

Ранее Любовь Маляревская выступила в роли модератора и судьи в номинации «ESG-коммуникации». Кроме того, она является сопредседателем Комитета по женскому лидерству Ассоциации менеджеров.

Итоги голосования жюри по проектам второго этапа конкурса будут объявлены 16 сентября на форуме «Дело в людях» во время церемонии награждения.

Участие «Русской Медиагруппы» в конкурсе «Дело в людях» как номинанта и члена жюри отражает последовательную стратегию компании по формированию социально ответственного общества, основанного на благотворительности и взаимопомощи, и подтверждает ее вклад в развитие медиасферы.