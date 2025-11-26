Радио DFM, входящее в состав «Русской Медиагруппы», и редакция «Молодежь Москвы» в партнерстве с компанией «Нейропродакшн» запускаютнаучный эксперимент по обучению робота-журналиста. Проект «Ник: робот-первооткрыватель» объединяет медиа, науку и передовые технологии искусственного интеллекта, открывая новую страницу в развитии городской журналистики, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Главный герой проекта — антропоморфный робот по имени Ник, работающий на базе искусственного интеллекта. Оснащенный системами распознавания речи, компьютерного зрения и синтеза голоса, Ник сможет общаться с людьми, анализировать окружающую среду и снимать репортажи. Он будет гулять по улицам Москвы, посещать парки, музеи, общественные пространства, тестировать городские сервисы — метро, каршеринг, «Мосбилет» — и делиться своими открытиями в видеорепортажах. Зрители увидят, как робот учится не только собирать информацию, но и понимать эмоции, контекст и атмосферу города, а также взаимодействовать с людьми в реальном времени.

Цель «Русской Медиагруппы» — показать, как искусственный интеллект можетрасширить возможности журналистики и стать новым инструментом познания города. Ник будет помогать собирать данные, создавать интерактивный контент и анализировать городскую среду, дополняя работу человека в тех областях, где важны скорость, точность и технологичность.

«Для Радио DFM работа с антропоморфным роботом — это возможность по-новому взглянуть на взаимодействие человека, технологий и медиа. Мы видим, как искусственный интеллект становится частью современного медиапроцесса, помогая создавать свежие форматы и расширять границы привычного эфира. Робот Ник станет продолжением работы „Русской Медиагруппы“ по интеграции классического радио и диджитал-инструментов», — отмечает управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Проект реализуется при участии «Нейропродакшн» — российской компании по разработке решений на основе нейросетей и робототехники. Компания отвечает за технологическую часть эксперимента: разработку нейросетевых модулей, систем распознавания, мультимодального контента и аудиовизуальной генерации. В рамках проекта исследуется, как ИИ в антропоморфной форме может стать полноправным участником городского диалога, сохраняя при этом гуманистический и исследовательский подход к человеку и пространству.

«Для нашей редакции это значимый эксперимент. Мы хотим понять, как современные технологии могут расширить возможности журналистики и помочь по-новому взаимодействовать с городской средой. Робот Ник позволит нам посмотреть на привычные процессы под другим углом и попробовать новые форматы работы с аудиторией. Мы уверены, что такой опыт даст нам ценные наблюдения и идеи для будущих проектов», — сказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Эксперимент сочетает в себе научный подход и живую медийную подачу. Видеосюжеты, репортажи, трансляции и интерактивные форматы превращают исследование в настоящий городской квест, где зрители вместе с Ником открывают Москву заново.

Следить за путешествиями робота можно в социальных сетях проекта.