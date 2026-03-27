Руководство, сотрудники и ветераны ГУФСИН России по Московской области посетили Николо-Берлюковский монастырь

В рамках духовно-нравственного просвещения сотрудников уголовно-исполнительной системы руководство, личный состав, а также ветераны ГУФСИН России по Московской области совершили паломническую поездку в Николо-Берлюковский мужской монастырь, расположенный в деревне Авдотьино Богородского городского округа.

Гостей встретили насельник монастыря иеромонах Тимофей (Дьяконов) и председатель Межъепархиального отдела Московской митрополии по тюремному служению священник Михаил Куземка.

В ходе посещения монастыря отец Тимофей провел для сотрудников и ветеранов УИС экскурсию по монастырю, рассказал об истории возникновения и возрождения монастырского комплекса, о священнослужителях и наиболее ярких событиях, которые пережили стены этой обители за долгие годы существования.

Для личного состава такое мероприятие стало важным событием, способствующим сохранению исторической памяти и укреплению чувства сопричастности к культурному и духовному наследию России.

Мероприятие продолжилось прогулкой по живописной территории монастыря и посещением гостевой трапезной, в которой паломников угостилимонастырским чаем и постной выпечкой.

«Сегодня взаимодействие Русской Православной Церкви и ФСИН России не ограничивается духовным окормление оужденных, подозреваемых и обвиняемых. Попечение о сотрудниках УИС также для нас является неотъемлемой частью служения, в том числе и посещение святых мест, храмов и монастырей. Для сотрудников — это возможность укрепиться духовно и помолиться о своих родных и близких», — отметил священник Михаил Куземка.

В завершение мероприятий заместитель начальника ГУФСИН Сергей Коломыцев от руководства и всего личного состава поблагодарил отца Тимофея за экскурсию и возможность поклониться святыням, приобщиться к историческому наследию русской православной культуры.