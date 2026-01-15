Руководство коммунального предприятия вручную очистило Советскую площадь Клина от снега

сегодня в 13:04

Руководящий состав МАУ «Чистый город» и заместитель главы округа Клин 14 января самостоятельно убрали снег на Советской площади после завершения рабочего дня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вечером 14 января девять сотрудников руководящего состава МАУ «Чистый город» вместе с заместителем главы округа Клин Андреем Бирзаком вышли на Советскую площадь, чтобы вручную очистить ее от снега.

По словам заместителя директора предприятия Владимира Монастырева, все дворники и персонал организации в это время были заняты уборкой дворовых территорий и подходов к социальным объектам. Поэтому руководство решило самостоятельно заняться очисткой главной площади города, не отвлекая технику и рабочих.

Сформированные снежные кучи планируется вывезти на специализированный полигон в ночное время. Руководство предприятия намерено продолжить подобную практику и в ближайшие дни выбрать для уборки еще одно общественное пространство Клина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.