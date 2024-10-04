Руководители администрации Мытищ провели еженедельные обходы территорий

Первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник совместно с председателем совета депутатов Андреем Гореликовым, специалистами управляющей компании, профильных управлений и служб, а также с жителями провел обход территорий у многоквартирных домов на проспекте Астрахова, у домов № 10 и № 12. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ранее жители обращали внимание на состояние мусорных контейнеров. Обход показал, что на данный момент площадки находятся в нормативном состоянии.

В ходе осмотра было также обращено внимание на транспортные средства, припаркованные на зеленых насаждениях у дома № 12. Поручено в кратчайшее время принять меры в отношении их владельцев. Обход территорий проводится каждый четверг, с утра. Следите за анонсами следующих обходов на официальных ресурсах Администрации городского округа Мытищи.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.