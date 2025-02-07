Руководители администрации Мытищ продолжают еженедельные обходы территорий

Первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник совместно председателем окружного Совета депутатов Андреем Гореликовым, руководителями управления ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, МБУ «Леспаркхоз», представителями управляющих компаний и местными жителями провел обход дворовых территорий по адресам: пр-т Астрахова, д. 2, д. 4, ул. Колпакова, д. 19, ул. Щербакова, д. 10А. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

По итогам обхода дано поручение в срок до 27 февраля рекомендовать управляющей компании ООО ЭУК «Новое Медведково» инициировать собрание собственников многоквартирных домов 2, 4 и 6 на проспекте Астрахова по вопросу организации движения транспорта на внутридомовой территории.

По результатам проведенного голосования рекомендовать обратиться в администрацию за подготовкой проекта организации дорожного движения с целью улучшения эффективности и безопасности дорожного движения. В эти же сроки предстоит рассмотреть целесообразность модернизации детской игровой площадки у дома 10А на ул. Щербакова.

Подобные обходы территорий будут продолжены.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.