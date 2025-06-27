Руководители администрации Мытищ еженедельно проверяют содержание территорий

Традиционный еженедельный обход провел первый заместитель главы городского округа Мытищи Алексей Асеев. Совместно с руководителями профильных подразделений администрации, Леспаркхоза, представителями управляющей компании «ГЖЭУ-4» и жителями было проверено содержание территорий у домов №№19 и 20 по улице Попова, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По результатам обхода управляющей компании до 2 июля поручено провести уборку газонов на придомовых территориях и подготовить проект дренажной системы в торце дома № 20. До 11 июля предстоит установить противопарковочные столбики на газоне в торце дома № 19, а также провести обследование зеленых насаждений, по результатам которого провести опиловку.

Кроме того, необходимо взять на контроль обеспечение безопасности на территории парка Леонидовка. Все поручения взяты на контроль.

Этот успешный пример показывает, насколько важна регулярная практика такого рода проверок и насколько эффективно участие общественности в процессе формирования комфортной городской среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.