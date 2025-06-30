Руководитель ВЦИОМ рассказал о причинах нежелания россиян заводить много детей

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что усилия государства по повышению рождаемости пока не приносят желаемых результатов. По его словам, граждане приводят разные аргументы, объясняя, почему не планируют иметь больше детей, сообщает Газета.ru .

«Говорят: „У нас нет жилплощади, нет стабильности, еще не нашел человека, чтобы создать семью“ и так далее. Я думаю, на самом деле проблема в другом. Ребенок в современных условиях очень дорого обходится. И еще он требует, чтобы родители уделяли ему много времени. А у родителей этого времени не хватает, они сами много работают и при этом хотят жить полной жизнью», — сказал Федоров.

Как отметил Федоров, большинство пар останавливаются на одном ребенке. Совсем отказываться от детей в России не принято, но завести нескольких решаются немногие — не хватает ни возможностей, ни ресурсов. Именно поэтому меры государственной поддержки рождаемости пока не дают значимого эффекта. Напротив, показатели продолжают снижаться, и переломить эту тенденцию пока не удается.

«Наоборот, рождаемость сокращается, и победить этот тренд мы пока не можем. Продолжаем поиск каких-то золотых ключиков, но еще их не нашли», — пояснил Федоров.